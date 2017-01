Anna Tatangelo scalda il "Coca-Cola Summer Festival"

10:43 - Dopo il successo di ascolti della prima puntata, il "Coca-Cola Summer Festival" torna lunedì 14 luglio in prima serata su Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, insieme a Angelo Baiguini e Rudy Zerbi. Tra i Big che si esibiranno sul palco Alessandra Amoroso, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Ozark Henry con Francesco Rossi e Kiesza sono gli ospiti internazionali. Al cast si aggiunge la partecipazione di Elisa.

E ancora ascolteremo i singoli di Marco Carta, Club Dogo, Dear Jack, Dolcenera, Emma, Deborah Iurato, Nek, Noemi, Max Pezzali featuring Emis Killa, Rocco Hunt, Paolo Simoni, Valerio Scanu, Syria e i Tiromancino.



Al "Coca-Cola Summer Festival", Rrl 102.5 assegna lo speciale Premio Rtl 102.5 - Canzone dell'estate 2014. In ognuna delle quattro puntate viene decretato un brano “vincitore di tappa” (Emma con il brano “La mia città” si è aggiudicata la vittoria della prima puntata), risultato del gradimento ricevuto dal pubblico sul sito www.rtl.it e dai dati della classifica Earone. Durante l’ultimo appuntamento, che andrà in onda lunedi 28 luglio, verrà invece decretato il brano “vincitore finale” delle quattro puntate.



Spazio anche alla gara di 6 giovani artisti che hanno l’occasione di esibirsi davanti al grande pubblico. IBbig, ospiti della manifestazione, esprimono un voto sui brani dei 6 giovani. Durante ognuna delle quattro puntate viene decretato, anche per i giovani, un vincitore di tappa e per l’ultima puntata verrà annunciato il vincitore finale. Dopo la vittoria di Timothy Cavicchini, durante il primo appuntamento, la gara dei giovani vedrà sfidarsi: Marco Sbarbati e Santa Margaret.



I prossimi appuntamenti del "Coca-Cola Summer Festival" sono il 21 e 28 luglio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Rtl 102.5.