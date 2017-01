Anna dopo la scelta a Uomini e Donne: "Con Emanuele è amore vero"

10:09 - Dopo la scelta a "Uomini e Donne" sono già andati in vacanza in Sicilia e in Austria: Anna ed Emanuele, insomma, sono al settimo cielo. Su Instagram postano le foto che li ritraggono felici e al settimanale "Visto" la tronista confessa: "E' la persona di cui avevo bisogno. L’amore vero quando arriva non se ne va. Spero duri per sempre. Con lui sto bene davvero".

"Tra Roma e Sicilia e non abbiamo ancora litigato. Forse abbiamo esaurito le discussioni avute durante il programma: Emanuele è dolce da morire...", racconta Anna. La bella tronsita fa già progetti di convivenza: "Non escludo di tornare a vivere a Roma dove ho già abitato. Con Emanuele parliamo del futuro e siamo consapevoli che dobbiamo prendere una decisione: non sappiamo dove, ma di sicuro staremo insieme".