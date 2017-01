"Uomini e Donne": Anna sceglie Emanuele

15:48 - Una decisione che per molti è risultata scontata, perché la bella tronista Anna Munafò, sin dalle prime puntate di "Uomini e Donne", non è riuscita a nascondere l'attrazione per il corteggiatore Emanuele. Un feeling che è cresciuto di giorno in giorno, fino alla scelta coronata con un bel "si". Il "pretendente" Marco, insomma, è rimasto a bocca asciutta. Nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi è nata una nuova coppia.

Una emozionatissima Anna anticipa quindi la scelta tra gli applausi e i complimenti. Gianni Sperti, prima, e Maria dopo si congratulano con lei per "la condotta onesta" che ha tenuto nel programma, tanto che la conduttrice cambia il "copione" e le propone di fare prima il nome del prescelto in studio. Partono quindi gli rvm con i "best moment", Marco che dietro le quinte ci crede ancora e qualche dubbio per Emanuele. Alla fine la Munafò sceglie il secondo: "Ma se mi dice di no una scarpa gliela tiro!".



La tronista spiega quindi a Marco i motivi della decisione: "E' stato qualcosa più forte di me..". E la risposta non si fa attendere: "Mi sono sempre sentito in secondo piano, ora hai fatto la tua scelta, ti auguro ogni felicità". Anna cerca di consolarlo: "Non farti condizionare, non dare peso a chi ti ha criticato, tu sei perfetto così". Tanto che Maria le chiede se è convinta della sua scelta. Anna annuisce e se ne va. Con Emanuele...



RECORD STAGIONALE A "UOMINI E DONNE" - La puntata dedicata alla scelta della tronista Anna Munafò (27 anni, di Milazzo) ha fatto segnare un nuovo record stagionale a “Uomini e Donne” che martedì 11 febbraio ha raggiunto 3.839.000 telespettatori pari al 26.55% di share. Il talk show dei sentimenti ha raggiunto picchi di 4.230.000 spettatori che superano il 32% di share (ore 15.40). Sul target commerciale (pubblico 15-64 anni) “Uomini e Donne” vola al 31.74% di share.