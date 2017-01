Alessio Lo Passo ammette: "Ho fatto uso di sostanze non legali"

11:23 - Dopo il trono di "Uomini e Donne" e i numerosi flirt con ex gieffine e stelline tv, Alessio Lo Passo torna a far parlare di sé attraverso uno sfogo-confessione su Facebook. "Ho sbagliato a fare uso di sostanze non legali, ma l'ho fatto per lavoro, non per altro. Per dimagrire velocemente e prepararmi per un motivo che a me sembrava importante. Chiedo scusa a chi mi vuole davvero bene e a me stesso per la grandissima ca***ta che ho fatto..."

L'ex tronista sarebbe quindi ricorso a "scorciatoie" per un qualche progetto, che probabilmente non è più andato in porto. Da qualche mese, infatti, Lo Passo sembra aver detto addio ai suoi sogni nel dorato mondo dello spettacolo per concentrarsi sul suo negozio di abbigliamento, inaugurato nel novembre 2013.