"Uomini e donne", Tommaso Scala accusa Flavia Fiadone: "E' fidanzata con un altro"

11:32 - E' già finita la love story tra Flavia Fiadone e Tommaso Scala. Dopo appena venti giorni dalla scelta nel salotto televisivo di "Uomini e Donne", i due hanno smesso di frequentarsi. L'ex tronista tramite Facebook accusa Flavia di essere fidanzata con un altro e di aver mentito per le telecamere. La Fiadone risponde a tono: "A lui non fregava nulla". Si accende così la polemica sui social network.



Sui loro profili Facebook, infatti, i due non si risparmiano. Scala pubblica un messaggio di Flavia dove lei gli chiede di comunicare la loro rottura e lui coglie la palla al balzo per sottolineare che per la Fiadone era tutto "un gioco", accusandola di stare con un certo Daniele e di averne le prove. La risposta dell'ex corteggiatrice non si fa attendere e, sempre tramite i social, critica l'atteggiamento dell'ex tronista: "Secondo voi perché Tommaso continuava a dire a tutte le persone che incontrava che stavamo ancora insieme e che tra di noi andasse tutto bene? Per la sua immagine, motivo per il quale vuole far passare me per la poco di buono e lui per vittima".



La guerra continua anche tra i fan della coppia che si sono schierati in due fazioni piuttosto agguerrite. A goderne, e non poco, Germana Meli, la "non scelta" di Tommaso Scala che cinguetta ironica:"Aspettate sempre il cadavere sulla riva del fiume... Come volevasi dimostrare... Un kissettone con affetto a tutti i miei fans".