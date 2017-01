"Uomini e Donne": Tommaso sceglie Flavia, Germana scoppia in lacrime e accusa

09:01 - Pioggia di petali rossi su Tommaso e Flavia, la nuova coppia di "Uomini e Donne". Il tronista campano, accompagnato in studio dalla famiglia, alla fine ha preferito la biondina di origini ungheresi a Germana. La corteggiatrice rifiutata non è riuscita a nascondere la sua amarezza ed è scoppiata a piangere in studio. Al settimo cielo invece Flavia, che da oggi potrà finalmente vivere il suo sogno d'amore con Tommaso.

Germana, però, non ha preso bene la decisione e ha accusato il tronista di non essere stato sincero: "Le nostre esterne hanno parlato per noi. Davanti a questa scelta trovo solo una scelta televisiva. Mi sono mostrata sincera con te e adesso mi sento presa in giro perché io ci ho messo il cuore. Nell'ultima uscita ti ho presentato mia madre e mia zia, potevi rifiutarti".



A consolarla è arrivata Tina, che l'ha rincuorata con una delle sue pillole di saggezza: "Nella vita si perdono tanti treni, ma ricordati che noi stiamo aspettando l'aereo".



OTTIMI ASCOLTI PER UOMINI E DONNE - Ancora un grande successo di ascolti per il people show dei sentimenti “Uomini e Donne” che lunedì 7 aprile con la puntata dedicata alla scelta del tronista Tommaso Scala segna una share del 25.73% pari a 3.369.000 telespettatori