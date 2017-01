"Settimo cielo", la reunion social del cast

11:31 - A sette anni dalla fine di "Settimo Cielo" i Camden si sono riuniti per uno scatto "di famiglia" su Twitter. A pubblicare la foto papà Eric (l'attore Stephen Collins) che insieme a mamma Annie (Catherine Hicks) ha immortalato l'abbarccio con i suoi 'figli' televisivi: Matt (Barry Watson), Mary (Jessica Biel), Lucy (Beverley Mitchell) e Simon (David Gallagher). Unica assente la piccola di casa Ruthie (Mackenzie Rosman).

"Qualcosa di davvero incredibile è successo ieri sera e il mio cuore è sopraffatto! Amo queste persone più di quanto riesca a spiegare. Ci mancava Mack (Mackenzie Rosman ndr.)! Mi sento incredibilmente benedetta ad avere questa gente nella mia vita!" ha commentato sul social Who Say Beverley Mitchell, che in "Settimo Cielo" interpretava la terzogenita Lucy.



La serie ha come protagonisti i membri della famiglia del reverendo Camden, un pastore protestante residente nella cittadina fittizia di Glen Oak, in California. "Settimo cielo", trasmessa negli Stati Uniti dal 1996 al 2007 prima sul network The WB e poi su CW, si è contraddistinta stagione dopo stagione per una visione molto religiosa e conservatrice delle tematiche sociali.