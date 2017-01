"Friends", reunion per i 20 anni della serie

10:17 - Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox) e Phoebe (Lisa Kudrow) sono ritornate nel loro vecchio appartamento newyorkese per festeggiare i vent'anni di "Friends". Le attrici hanno dato vita alla reunion in occasione di uno sketch del late show di Jimmy Kimmel. Intanto a Manhattan è pronto ad aprire i battenti il "Central Perk", locale ispirato al pub in cui si incontravano i protagonisti della sit-com.

Ad organizzare la reunion ci ha pensato Jimmy Kimmel che, durante l'intervista a Jennifer Aniston, ha ammesso di essere un grande fan della sit-com Anni Novanta. "Ho anche scritto io stesso alcune puntate, in cui io interpretavo il ruolo di Ross. In realtà ho scritto più di qualche battuta" ha dichiarato il conduttore, prima di mostrare la ricostruzione della cucina di "Friends".



Kimmel ha così portato la Aniston sul set per girare una scena d'amore, ma ad un certo punto dalla porta sono spuntate a sorpresa anche Courteney Cox e Lisa Kudrow, le altre due protagoniste femminili dello show.



Intanto la Grande Mela si prepara a celebrare il ventennale di "Friends" con l'inaugurazione il 17 settembre di un vero "Central Perk", il pub dove si incontravano i protagonisti della sit-com. Al 199 di Lafayette Street di Manhattan aprirà i battenti un locale uguale in tutto per tutto a quello televisivo, con tanto di esibizioni musicali e quiz per i fan della serie.