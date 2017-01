"Game of Thrones", l'autore della saga George R.R. Martin nella parodia gay

11:46 - Negli ultimi anni "Game of Thrones" ha dominato incontrastato il regno delle serie tv americane, attirandosi le inevitabili parodie. Tra questa anche la web-serie "Gay of Thrones", pubblicata a puntate sul sito comico 'Funny or Die', che ha avuto l'onore di ospitare il papà della saga: lo scrittore George R.R. Martin. L'autore appare in un cameo, nei panni di un nonno che legge le erotiche e cruente avventure al nipotino per farlo addormentare.

Negli Stati Uniti si è da poco chiusa la quarta stagione della serie e "Gay of Thrones" ha voluto riassumere a modo suo il finale. Di fronte ad uno specchio, un parrucchiere aggiorna il suo cliente sulle ultime novità dello show, paragonando i protagonisti fantasy alle star dello show-biz come Cher, Kristen Stewart e Celine Dion.



La voce che dà vita ai personaggi della parodia è quella del creatore George R.R. Martin, che compare nei panni di un nonno che augura 'sogni d'oro' al nipotino. Seduto a fianco al lettino gli legge le sanguinose ed inquietanti peripezie di re e guerrieri, in pieno stile "Game of Thrones".