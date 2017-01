14 giugno 2014 "Game of Thrones" incontra i Mondiali: i calciatori si sfidano in battaglia Un gruppo di designer ha deciso di realizzare dei cartoni nei quali la contesa sportiva viene vista come fosse un episodio della celebre serie tv Tweet google 0 Invia ad un amico

10:12 - Cosa succede se si mette insieme una serie tv di culto e un evento planetario come i Mondiali di calcio? Hanno provato a immaginarlo quelli di Beautiful Gamers, un gruppo di designer che hanno realizzato un cartoon nel quale la competizione sportiva viene trasformata in uno scontro di guerrieri come in "Game Of Thrones". Il campo di battaglia? Il Maracanà! E tra i più valorosi anche Ibrahimovic (che in Brasile però non c'è...).