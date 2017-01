"Game of Thrones", Lena Headey confessa: "Twitto quando sono sbronza"

11:54 - Se seguite su Twitter Lena Headey, l'interprete della regina Cersei in "Game of Thrones", non preoccupatevi se ogni tanto pubblica messaggini imbarazzanti: probabilmente è sbronza. A confessarlo è la diretta interessata, ospite del talk show "Chelsea Lately": "Scrivo un sacco di st***e, ma sul momento penso che siano pensieri brillanti e acuti".

Le conseguenze dei tweet "alcolici" arrivano solo il giorno dopo, quando amici e parenti la chiamano preoccupati: "Quando poi mi sveglio le persone mi chiedono Tutto ok? Sei sotto effetto di droga? E io penso Che c*** avrò detto stavolta".



Tra le "perle di saggezza" dell'attrice il fatto di 'avere sul telefono una playlist con le mie puzzette' e il desiderio di 'rotolarsi nello zucchero'. Ma Lena ci tiene ad aggiornare i fan sulle sue piccole gioie quotidiane come 'guardare di nascosto qualcuno che mangia una banana' o il fatto di ritrovare 'il telefonino ghiacciato nel frigo'.