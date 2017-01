22 settembre 2014 "Friends", la serie simbolo degli anni 90 arriva al giro di boa del ventennale Il 22 settembre del 1994 iniziavano sulla nbc le vicende dei sei amici di New York che hanno tenuto incollati alla tv miliardi di persone in tutto il mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:06 - "Friends" compie vent'anni. Il 22 settembre del 1994 partiva sulla Nbc una delle serie più amate di sempre e che ha segnato un decennio a cavallo del cambio di millennio. Le vicende dei sei amici di New York hanno incollato alla tv milioni di spettatori in tutto il mondo lanciando stelle come Jennifer Aniston.

Nata da un'idea di Marta Kauffman, David Crane e Kevin S. Bright, la sitcom era destinata a diventare uno dei più grandi successi televisivi di tutti i tempi. Per una serie di motivi, a partire dalla sigla accattivante e diventata ben presto un tormentone, fino ad arrivare a un cast perfetto, fatto di nuovi volti, a partire da Jennifer Aniston, a celebrità affermate protagoniste di ruoli ricorrenti come ospitate: da Tom Selleck a George Clooney per arrivare a Teri Garr, Danny De Vito, Morgan Fairchild o una strepitosa Kathleen Turner nei panni di un... travestito.



Il soggetto ruota attorno alla vicenda di sei amici di New York, che, all'inizio del proprio percorso professionale, passano il loro abbondante tempo libero tra il divano di casa e le poltrone della caffetteria: la bella Rachel Green (Jennifer Aniston) impegnata in un eterno tira e molla amoroso con il tenero paleontologo Ross Geller (David Schwimmer); poi Monica (Courteney Cox) e Chandler (Matthew Perry) che finiranno per sposarsi; Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), sprovveduto attore emergente, e la stravagante Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). Un gruppo di ragazzi neanche trentenni completamente assorbito nel proprio universo relazionale.



Le loro vicende, fatte di tanta normalità e vita quotidiana, sono andate avanti per 10 stagioni, facendo incetta di premi ed arrivando a tenere incollati davanti alla tv più di 50 milioni di telespettatori per l'ultima puntata andata in onda nel 2004. Merito di una scrittura ironica e brillante che arrivava a diverse fasce di pubblico.



Dopo la la chiusura della serie ognuno dei sei attori protagonisti ha preso la sua strada e lavorato, con fortune alterne, a progetti diversi. Da anni ormai i membri del cast non appaiono in video tutti insieme e Jennifer Aniston ha recentemente dichiarato che i suoi tentativi di radunare tutti per cena sono andati falliti. Le voci riguardo un possibile episodio speciale, in occasione del ventesimo anniversario, non hanno trovato conferma. Per celebrare la ricorrenza il canale americano Pbs ha organizzato una maratona, che terrà impegnati i fan lunedì, dalla mattina alla sera. A New York, invece, è stato costruita una riproduzione del Central Perk, il caffé dove sono ambientati moltissimi spezzoni della serie. Aperta fino al 18 ottobre ha già attirato migliaia di visitatori.