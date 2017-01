2 settembre 2014 "Forum" riparte e festeggia trent'anni Puntata speciale il 7 settembre con Barbara Palombelli su Canale 5 alle 15.45: le conduttrici storiche - da Rita Dalla Chiesa a Paola Perego e Catherine Spaak tra ricordi e aneddoti su Tv Sorrisi e Canzoni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:59 - Il più famoso tribunale della tv compie trent'anni e riparte con una puntata speciale domenica 7 settembre alle 15.45 su Canale 5. Barbara Palombelli racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" la nuova edizione e le conduttrici storiche - da Rita Dalla Chiesa a Catherine Spaak e Paola Perego - celebrano il programma con ricordi ed aneddoti.

Dopo la puntata speciale Forum ripartirà da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 11 e "Lo sportello di Forum" negli stessi giorni alle 14 su Rete 4. La padrona di casa Barbara Palombelli rivela: "Daremo più spazio al mondo dei social network e alle nuove forme giuridiche. La conduttrice ideale? Maria De Filippi, svelo anche un segreto, nel 1996 Maria e Maurizio Costanzo mi proposero di condurre 'C'è Posta per te' ma non potevo perché avevo una rubrica su repubblica, persi l'occasione della vita".



La prima puntata di "Forum" andò in onda il 29 settembre del 1985 con il giudice Santi Licheri e la conduzione della Spaak: "In tv non avevo ancora fatto niente, ero impacciata, ma fu un'esperienza importante per me, subito dopo arrivò Harem", racconta Catherine che rimase nel programma dal 1985 al 1988. Anche la Perego ricorda quegli anni (lo condusse dal 1997 al 2003): "E' stata una esperienza meravigliosa, che non ripeterei più perché non ci sono più quelle persone, da Santi Licheri a Tina Lagostena Bassi... è stato un periodo bellissimo, facevamo scherzi in studio, con la guardia giurata Pasquale Africano ho stretto una solida amicizia".



Non poteva mancare il ricordo della conduttrice storica, Rita Dalla Chiesa, al timone della trasmissione dal 1988 al 1997 e dal 2003 al 2013: "Quel programma per me è come un figlio, l'ho fatto per vent'anni e me lo sono cucito addosso. Un figlio che ho tirato su con grande fatica: è vero altre sono venute prima e verranno dopo ma la gente lo identifica con me".