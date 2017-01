"Downton Abbey, presto la fine"

14:30 - "La saga dell'aristocratica famiglia Crawley non può andare avanti per sempre". A sorpresa, l'autore di "Downton Abbey" Julian Fellowes annuncia che la serie tv in onda su Retequattro che appassiona milioni di spettatori in tutto il mondo potrebbe vedere la fine con la prossima stagione, la quinta. Fellowes lo ha confermato in un'intervista al quotidiano americano "Wall Street Journal".

Se rassicura che la quinta stagione ci sarà, Fellowes tuttavia chiarisce: "Non so ancora se ce ne sarà una sesta, ma è certo che non andrà avanti per sempre. Non sarà Perry Mason". Intanto conferma che è già stato ingaggiato dalla statunitense Nbc Universal per scrivere un'altra storia in costume, con altre famiglie aristocratiche, ma questa volta ambientata a New York e alla fine dell'800: "Però non posso ancora cominciare a lavorarci, prima della fine di Downton, non potrei fare le due cose insieme".