Fiocco rosa a "Downton Abbey"

15:30 - Nel nuovo, cruciale, episodio di "Downton Abbey", in onda in prima visione assoluta per l'Italia giovedì 2 gennaio, in prima serata su Retequattro, liete novelle, con tanto di fiocco rosa, tensioni coniugali e un inaspettato quanto tragico colpo di scena fanno tremare le fondamenta della tenuta di Highclere Castle.

Lady Sybil (Jessica Brown Findlay), terzogenita dei Conti Crawley e moglie dell’ex-autista di famiglia Tom Branson (Allen Leech), sta per dare alla luce il primo figlio. "In questa stagione, Sybil è molto cambiata ed è incredibilmente felice e stabile", racconta l'attrice. "E' riuscita a trovare la propria identità. Ha trascorso alcuni mesi in Irlanda con Branson. Ha vissuto la gioia del lavoro e dell’indipendenza. Si è sentita completamente accettata. Facendo ritorno a Downton Abbey, Sybil non può che sentirsi incastrata tra due mondi", conclude Brown Findlay.