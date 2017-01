"Drive In", trent'anni dopo sono ancora risate: riguarda i video cult

11:16 - Torna il Drive In. La mitica trasmissione di Italia 1 che, negli anni 80, ha rappresentato un punto di riferimento e al tempo stesso un nuovo modello per la comicità in televisione. Escono ora una dvd collection e un documentario per celebrare i trent'anni del programma. Ecco qui una serie di video con alcuni dei personaggi e dei tormentoni più famosi, dal Tenerone ad Has Fidanken, dal Paninaro a Vito Catozzo e la telenovela "Una brutta fazenda"