"Zelig" festeggia 18 anni con dieci coppie di conduttori e ospiti a sorpresa

18:46 - "Zelig" festeggia i suoi primi 18 anni con un cast di comici quasi fisso e una coppia di conduttori diversa per ogni puntata. Al via il 9 ottobre in prima serata su Canale 5 con la prima coppia Michelle Hunziker e Rocco Papaleo. Per la showgirl, incinta di 4 mesi, sarà un "addio al nubilato" perché il giorno dopo si sposerà con Tomaso Trussardi.

Ecco le coppie alla conduzione: prima puntata (09/10/2014) Michelle Hunziker & Rocco Papaleo - Seconda puntata (16/10/2014): Mr Forest, Bianca Balti & Gialappa's Band - Terza puntata (23/10/2014): Enrico Brignano & Claudia Gerini - Quarta puntata (30/10/2014): Geppi Cucciari & Gianni Morandi - Quinta puntata (06/11/2014): Ale e Franz & Ambra Angiolini - Sesta puntata (13/11/2014): Ficarra e Picone & Ilary Blasi - Settima puntata (20/11/2014): Teresa Mannino & ospite speciale - Ottava puntata (27/11/2014): Mr Forest & Michelle Hunziker - Nona puntata (04/12/2014): Giovanni Vernia & Cristiana Capotondi - Decima puntata (11/12/2014): Raul Cremona & ospite speciale.



Sul palco del Teatro Linear4Ciak si alterneranno una quarantina di comici, tra monologhisti di razza, debutti assoluti e storici di Zelig che costituiscono lo zoccolo duro del cast tra i quali, rigorosamente in ordine alfabetico: Ale e Franz, Paolo Arcuri, Anna Maria Barbera, i Beoni, Enrico Bertolino, Alessandro Betti, i Boiler, Borotalko, Raul Cremona, Antonio D’Ausilio, Gioele Dix, Giuseppe Giacobazzi, Gene Gnocchi, Maurizio Lastrico, Teresa Mannino, Marta e Gianluca, Mister Forest, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Chicco Paglionico, Alessio Parenti, Andrea Perroni, Senso D’Oppio, Maria Pia Timo, Trio Medusa e Giovanni Vernia.



Nel corpo di ballo di questa stagione di "Zelig" presente anche la compagnia degli Mnai’s, pluripremiata crew di break dance italiana di fama internazionale.



Dunque quella di quest'anno sarà una sorta di "Best of" di 18 anni di satira per festeggiare l'anniversario di quello che Gino e Michele definiscono "il primo talent televisivo italiano", ma anche un'occasione per rinfrescarne la formula, rendendola più televisiva e meno teatrale, grazie all'Hd e a una nuova scenografia. "Come nei matrimoni, dopo tanti anni - spiega Michele - bisogna darsi una scossa, noi lo facciamo con tantissima energia, come non accadeva da anni, adesso vedremo se ribaltare la formula dà stimoli diversi".



Nel cast dei 24 conduttori manca il nome di Virginia Raffaele, che tempo fa i rumors davano come diamante di punta del programma. Con lei - racconta Gino - "c'è stato un fraintendimento iniziale, perché si aspettava di condurre il programma con Bisio, ma non era possibile perché lui non lo conduce più".



Una volta deciso di cambiare coppia di presentatori ogni puntata, poi, le è stato offerto di condurre una serata e di entrare nel cast comico, ma lei "ha rifiutato come per altro hanno fatto anche altri". Tra la comica e lo storico gruppo di Zelig, comunque, "non c'è nessuna polemica", anche perché per Gino "tutto dipende da chi le ha fatto determinate promesse".