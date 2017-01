3 agosto 2014 Zelig riparte con una squadra di conduttori Lo show comico al via il 9 ottobre su Canale 5 con new entry e volti storici Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:00 - Fervono i preparativi in casa Zelig, che dal 9 ottobre torna per festeggiare insieme al pubblico i suoi 18 anni. Lo storico cabaret di Canale 5 è pronto a riaprire i battenti ed ha in serbo una vera e propria rivoluzione. "Avremo dieci coppie di conduttori, formate da qualcuno che ha fatto la storia di Zelig e da un esterno" svelano in anteprima a Tv Sorrisi e Canzoni Gino&Michele e Gianfranco Bozzo, i 'papà' dello show comico.

"Quest'anno abbiamo scelto una nuova formula. Se bisogna fare i cambiamenti che siano rivoluzionari, a partire dalla conduzione - spiegano - La base, che sono i comici, però non cambia. Zelig è il marchio che ha lanciato la comicità in Italia e non ha eguali sia in teatro che in tv".



Ad inaugurare la stagione la coppia formata da Michelle Hunziker e Rocco Papaleo, mentre "nella seconda puntata ci saranno Mr Forest, Bianca Balti e la Gialappa's Band. Nella tera arriveranno Claudia Gerini ed Enrico Brignano. E poi a seguire Ale e Franz con Ambra Angiolini, Geppi Cucciari e Teresa Mannino, che avranno come ospiti Paola Cortellesi e Raoul Bova".

Dopo 18 anni di successi, il cabaret è pronto a rimettersi in gioco per andare incontro ai gusti del pubblico. "La tv è cambiata. O crei degli eventi unici o il pubblico si divide tra i tanti canali del satellite e del digitale terrestre. Ma noi in questa edizione vogliamo creare un evento in ogni puntata".



Negli anni "Zelig" ha sfornato comici di razza e vuole continuare a farlo sfruttando anche le potenzialità di Internet e dei nuovi format. "Vediamo se esistono formule alternative di spettacolo, magari uno show che sia meno cabaret e più Web. C'è molta comicità in Rete, ma rischia di bruciarsi lì. E poi stiamo pensando ad un talent comico: in fondo Zelig è stato il primo talent non dichiarato, senza giuria ma con il pubblico".