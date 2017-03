"Willy, il principe di Bel Air", dopo la reunion arrivano gli insulti

Non è una novità che la Hubert sia in rotta di collisione con i suoi ex compagni di set. In varie occasioni aveva infatti dichiarato di avere un pessimo ricordo di quel periodo e di Will Smith. Dopo vent'anni l'attrice sembra covare ancora molto rancore e il selfie ha riportato in superficie vecchie ruggini.



"Non ci sarà mai una vera reunion del principe di Bel Air. Non ho interesse a rivedere nessuna di queste persone" ha chiarito "Non sono offesa, ma questa foto... era un evento benefico di Karen. Tuttavia questo mi spinge ad accettare qualche incontro a Hollywood per promuovere il mio libro di memorie 'Perfection is Not a Sitcom Mom' e raccontare la storia del dietro le quinte, prima di lasciare questa Terra".