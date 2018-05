"Vuoi Scommettere?", Ilary Blasi vince la scommessa ma paga comunque pegno

Ilary Blasi è la prima ospite della seconda puntata di "Vuoi Scommettere?", il programma condotto da Michelle Hunziker e dalla figlia Aurora. Scommette che un ragazzo di San Benedetto del Tronto, Mirko Tulli, riuscirà in tre minuti a salire tra due pareti fino a cinque metri di altezza, a preparare a mano due spremute d'arancia e riportarle a terra usando solo la forza delle gambe. Una volta giù dovrà anche servire le spremute. Ilary è positiva e la sua fiducia viene premiata: Mirko riesce nell'impresa con almeno trenta secondi di avanzo ma la showgirl, stuzzicata da Andrea Pucci, decide comunque di pagare pegno indossando un divaricatore palatale come già aveva fatto Maria De Filippi durante la prima puntata: sorprendentemente, non esita nemmeno su una frase.