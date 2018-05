"Vuoi Scommettere?", Maria De Filippi scommette alla prova con i cani

Michelle Hunziker con il suo nuovo programma "Vuoi Scommettere?" ha cercato di mettere in difficoltà Maria De Filippi. Infatti, la prima prova ha visto come protagonista Nunzia Marchigiani, 51 anni di Osimo, che si è messa in gioco affermando di poter riconoscere la razza di un cane sentendolo solo abbaiare. Maria De Filippi scommette che la donna non ce la farà a superare la sfida e perde. Ecco quindi che è costretta ad usare il divaricatore palatale, strumento utilizzato dai dentisti in grado di mantenere la bocca perennemente aperta, mentre pronuncia delle frasi. Il risultato è esilarante con una Maria De Filippi incapace di farsi comprendere da una Michelle sempre più divertita.