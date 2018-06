"Vuoi scommettere?", Alessia Marcuzzi paga pegno: è costretta a parlare con il divaricatore palatale

Alessia Marcuzzi è la prima ospite della terza puntata di "Vuoi Scommettere?", il programma condotto da Michelle Hunziker e dalla figlia Aurora Ramazzotti. La conduttrice romana scommette che una ragazza, Alessandra, 25enne, carrozziera con la passione per il tiro con l'arco, riuscirà a centrare con una freccia almeno 3 delle 10 fette di pancarrè lanciate in aria da altrettanti tostapane. La giovane non riesce nell'impresa e quindi Alessia è costretta a pagare pegno, indossando un divaricatore palatale.



La Marcuzzi deve pronunciare la frase "Hai i nervi tesi e tutto ti va male, un buon consiglio te lo dà il guanciale" con il "simpatico" oggetto. Il risultato è davvero comico e Alessia, com'era accaduto a Maria De Filippi, non riesce a farsi capire da una divertitissima Michelle.