"Verissimo" vola e registra il boom di ascolti stagionale

Boom di ascolti per "Verissimo" che nella puntata di sabato 16 aprile ha registrato una share del 23.54% (2.544.000 spettatori), segnando il suo miglior risultato stagionale in valori percentuali. Il talk show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, ha toccato picchi di quasi il 26% di share. Gli ospiti in studio erano Stefano Accorsi, Cesare Bocci, il super campione del game show di Gerry Scotti "Caduta Libera" Edoardo Riva e Alex Gadea.