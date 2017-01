"Verissimo", appuntamento speciale dedicato a "Il Segreto"

08:38 - Sabato 20 dicembre 2014 alle 16.15, su Canale 5, appuntamento speciale con "Verissimo". Il talk show, condotto da Silvia Toffanin, sarà interamente dedicato alla soap più amata dagli italiani "Il Segreto". Direttamente da Madrid, per la prima volta insieme in una trasmissione italiana, arriveranno in studio tutti i protagonisti del Secreto de Puente Viejo.

Inoltre, solo a "Verissimo - Speciale Il Segreto", tante curiosità e anteprime in esclusiva sulle prossime puntate della soap sbanca ascolti di Canale 5. Con questa puntata evento Verissimo augura a tutti Buon Natale e dà appuntamento ai telespettatori per sabato 10 gennaio 2015.