"Verissimo", ancora un successo: è leader della sua fascia d’ascolto

"Verissimo" ha registrato ancora un successo con la puntata andata in onda sabato 21 ottobre. Con 2.371.000 telespettatori e uno share del 20.23% (17.40% sul target commerciale), il talk show condotto da Silvia Toffanin si è conferma anche questa settimana leader assoluto della sua fascia d'ascolto

Nella puntata di sabato Silvia Toffanin ha intervistato il fenomeno musicale Riki, Mara Venier e tutto il cast di "Colorado" (prossimamente in onda su Italia 1) formato da Paolo Ruffini, Federica Nargi e Scintilla.



Stefano Bettarini ha presentato per la prima volta in tv la sua nuova fidanzata Nicoletta e Gianluca Impastato ha parlato dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip" a causa di un’imprecazione.