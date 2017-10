Mara Venier: “Jerry Calà mi ha tradito durante la nostra festa di matrimonio”

A Verissimo, Mara Venier è un fiume in piena. Racconta del suo passato da regina della televisione e dei suoi diversi amori. Da Francesco, suo primo marito, a Renzo Arbore e Jerry Calà: “Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio “puttaniere”, si può dire vero? Vabbè diciamo che era birichino”. La conduttrice racconta poi un aneddoto curioso sulla sua vita con Jerry Calà e sul loro turbolento matrimonio celebrato per gioco a Las Vegas: “Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte. Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. Siamo stati insieme per 6 anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui”.