18 febbraio 2015 "Uomini&Donne", Jonas Berami: "Io e Rama Lila sogniamo nozze hippie" L'ex tronista, presto di nuovo nel cast de "Il Segreto", posa per il settimanale "Chi" insieme alla nuova fidanzata e svela i progetti futuri della coppia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:53 - Jonas Berami e Rama Lila Giustini sono sempre più innamorati. L'ex tronista di "Uomini&Donne" e la ragazza scelta nel programma di Maria De Filippi posano per il settimanale “Chi” e, tra uno scatto sensuale e l'altro, raccontano le prime settimane da fidanzati e i progetti per il futuro, svelando di sognare un matrimonio in stile hippie. Ai fan de "Il Segreto", Jonas annuncia: “Tornerò nella soap nei panni di un nuovo personaggio”.

Il trentunenne attore spagnolo, diventato famoso in Italia per il ruolo di Juan Castaneda nella soap di successo in onda tutti i giorni su Canale 5, ha rivelato che tornerà a far parte del cast nei panni di Simon, un'artista, visto che il suo primo personaggio è morto. “Sono un attore e spero un giorno di affermarmi in Italia”, dice l'ex tronista, che intanto si gode la storia d'amore con la ventitreenne Rama Lila. “L'ho scelta perchè ho sentito battere il cuore, la scintilla era già scattata prima di spegnere le telecamere – dice Jonas, che rivela – con Rama sogno un matrimonio hippie. Sempre che lei dovesse dirmi di sì” . “E' un sogno condiviso, un sogno realistico - conferma subito la ragazza che aggiunge – Lui mi è piaciuto subito, c'è stata quella che si chiama magia o alchimia”.



La coppia progetta di andare a vivere insieme a Ibiza, dove l'attore si stabilisce quando è lontano dal set, sul quale, assicura, non ha mai avuto flirt: “C'è un clima di grande complicità nel cast de Il Segreto, ma l'amore l'ho trovato solo in Italia”. Jonas non vuole domande sul sesso e dice di aver partecipato al programma della De Filippi con l'intento di trovare il vero amore. Con Rama Lila per ora pare esserci riuscito.