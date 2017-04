"Uomini e Donne": sempre più astio tra Desirèe e Rosa

Rosa Perrotta e Desirèe Popper, le due troniste di Uomini e Donne, proprio non ce la fanno ad andare d'accordo: ad ogni puntata, infatti, le ragazze non se le mandano a dire ed anche la puntata di oggi è stata animata da frecciatine e battibecchi. Desirèe, dopo essere stata nuovamente ripresa per la sua già smentita relazione al di fuori del programma, risponde a Rosa: "Tranquilla, prenditi una camomilla e fatti dare dalla redazione il mio certificato di stato civile". La sua rivale subito controbatte: "Sei le battutine e le cose acide dette a bassa voce: ecco cosa sei".