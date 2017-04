Desiree di "Uomini e Donne": "Non è vero che sono sposata"

L'ultima puntata di "Uomini e Donne" ha visto la presa di posizione di Desirèe Popper in merito ad alcune presunte voci che la vedevano sposata con un uomo d'affari molto più grande di lei. La ragazza di origini brasiliane, quindi, decide di mettere a tacere una volta per tutte il gossip che l'ha presa di mira: "L'uomo sessantenne con cui sarei sposata non esiste" e continua: "Non sono ma stata sposata e la persona di 60 anni è il mio ex fidanzato con cui ho convissuto per due anni":