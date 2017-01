"Uomini e Donne", scoppia un'altra coppia: Beatrice Valli e Marco Fantini si sono lasciati

I motivi della fine della relazione restano segreti, anche se non mancano le ipotesi. In particolare, a scatenare le congetture dei follower è stato uno scatto di una minestra condivisa da Fantini sui social con il commento: "La minestra riscaldata non è mai buona e questo lo sappiamo tutti...". Una frase che ai migliaia di fan della coppia è sembrata una precisa accusa: Beatrice si sarebbe riavvicinata al suo ex Nicolas Bovi, padre di suo figlio Alessandro. Addirittura in molti avrebbero riconosciuto la casa del calciatore in uno scatto pubblicato dalla Valli il 25 aprile.



La ex corteggiatrice non commenta il gossip, se la prende con i detrattori ("Se imparaste a costruire voi stessi con lo stesso impegno con il quale demolite gli altri, sareste meravigliosi", scrive due giorni fa) e dice la sua sulla foto condivisa dall'ormai ex compagno: "Non capisco i suoi hashtag o mettere tutto in piazza così – scrive Beatrice – se deve finire finisce, ma tutto deve restare nelle nostre mura". E ancora: "Io mi prendo la responsabilità di dire che la colpa è stata anche mia. Ci mancherebbe, ma non si fa così. Mi è proprio caduto a fare ciò".



Delusione e un pizzico di rabbia nelle parole della ragazza, che ha poi assicurato che la coppia spiegherà tutto pubblicamente nei prossimi giorni. Intanto poche ore fa, Marco Fantini ha voluto ringraziare sui social quanti lo stanno sostenendo in questo momento: "Questa è la vita, si inciampa per poi rialzarsi più forti e più saggi di prima", ha scritto aggiungendo gli hashtag #nuovocapitolodellamiavita e #nodoalcuore. L'amore forse non è finito, la relazione tra i due pare proprio di sì.