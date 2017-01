"Uomini e Donne", Ludovica Valli sceglie Fabio

A "Uomini e Donne" è arrivato il momento della scelta per la tronista Ludovica, che ha concluso il suo percorso uscendo dalla studio insieme a Fabio. Una decisione che in molti si aspettavano, visto che in questi mesi lo ha sempre tenuto nonostante gliene abbia combinate di cotte e di crude. In una delle ultime esterne la tronista si era presentata a sorpresa alla sua laurea, segno che il rapporto stava diventando più importante.