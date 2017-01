"Uomini e Donne", la scelta della tronista Clarissa è Federico

Fasciata in un elegante abito rosso, la ragazza annuncia subito a Maria De Filippi che è pronta per fare la sua scelta. Il trono ora non le serve più e lo cede volentieri al nuovo arrivato. Si tratta di Manuel, corteggiatore di Ludovica Valli amatissimo dal pubblico, che è tornato a "Uomini e Donne" per cercare la donna della sua vita.



In studio entrano Luca e Federico, con Clarissa che ripercorre il percorso fatto con ognuno di loro. Dopo essere usciti, il primo a rientrare è Luca e Clarissa ammette che una scelta razionale avrebbe privilegiato lui, ma purtroppo il suo cuore ha preferito Federico.



Dietro le quinte il prescelto non sa ancora nulla, così Maria propone a Clarissa di fare uno scherzo a Federico: si fanno cadere i petali, per fargli credere che sia già avvenuta la scelta, e poi viene chiamato. All'inizio non vuole entrare, ma poi si siede sulla poltroncina aspettando il rifiuto. Invece Clarissa conclude il suo lungo discorso con un bacio e una nuova pioggia di petali rossi cade sulla coppia.