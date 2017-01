"Uomini e Donne", i nuovi tronisti sono Manuel Vallicella, Luca Onestini e Sonia Lorenzini

" Uomini e Donne " riparte con tre nuovi tornisti . Che sono vecchie conoscenze del programma. Sonia Lorenzini da corteggiatrice "sfortunata" a "Temptation Island" viene promossa da Maria De Filippi sul trono classico. Sarà in ottima compagnia: Manuel Vallicella , anche lui ex corteggiatore di Ludovica Valli e Luca Onestini , ex tentatore ed ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Riusciranno a trovare l'amore?

LUCA: "Non ho mai trovato una persona che mi volesse bene, credo in tutto quello che faccio e ci riprovo. Sono uno studente di Odontoiatria e vorrei diventare un bravo dentista. Sono un sognatore e un inguaribile romantico, non toglietemi la possibilità di sognare. Sono ambizioso e determinato, ma anche permaloso e pesante e sempre in ritardo e disordinatissimo. La ragazza deve essere semplice, mai volgare, e che le piaccia ridere. Deve avere testa. Amo le more ma alla fine sono sempre stato fidanzato con le bionde".

SONIA: “Sono impulsiva, testarda, ho un brutto carattere, difficilmente non riesco a dire quello che penso. Voglio un amore folle, non mi accontento. Mi dispiace tanto perché finora non ho trovato quello che cercavo ma sono di nuovo pronta a mettermi in gioco”.

MANUEL: “C'è tanta gente che mia ama, se mi piaci ti porto su un piedistallo, ma se non mi interessa una persona sono molto diretto. Sono timido ma nella coppia sono molto forte, mi piacciono le belle ragazze, sempre elegante. Sono da pizza e divano. Ma la donna con me deve divertirsi. Insomma, è tutto un casino”.