13 febbraio 2017 16:56 "Uomini e Donne", Alessandro se ne va Il ragazzo dice di non riuscire a buttare giù i muri che ha eretto e augura a Sonia tanta fortuna

Alessandro conclude il suo percorso a "Uomini e Donne" autoeliminandosi. Il ragazzo dice di essere turbato dalla sua passata relazione e rivela che la sua ex si è fatta risentire. Intanto Luca si lamenta delle sue due corteggiatrici Giulia e Soleil, mentre Manuel confessa di aver pensato di lasciare il trono...

Alessandro se ne va

Mario accusa Sonia di aver fatto un accordo con Federico: "Non ho nessun accordo! Non sono una che trama! sono una persona pulita!" risponde Sonia. Intanto Alessandro non si è presentato in esterna all'incontro con Sonia e in studio il ragazzo spiega perché. La questione di lei e Federico non c’entra: "Volevo prendermi del tempo per riflettere sulle difficoltà che ho incontrato per esprimere certe cose...forse non ho ancora superato i miei blocchi, quei muri che ho eretto dopo la fine della mia ultima storia… penso di aver fatto il passo più lungo della gamba e che debba ritrovare la mia serenità fuori di qui...". Tina sospetta che il ragazzo abbia riallacciato con la sua ex, lui ammette di averla sentita ma nega che questo sia la causa della sua decisione, quindi esprime parole di stima per Sonia e le fa i suoi migliori auguri per il futuro, poi la saluta e se ne va.

Luca, Giulia e Soleil

n filmato mostra la sua esterna con bacio con Giulia e poi quella affettuosa ma senza baci con Soleil; quindi in un secondo filmato si vede lo sfogo del tronista alla redazione, uno sfogo nel quale mette l’accento sulla mancata reazione di entrambe alle immagini delle due significative esterne: "Non hanno battuto ciglio!", dice Luca con particolare riferimento a Giulia, oggetto della successiva visita nei camerini del tronista, che le chiede conto della sua blanda se non inesistente reazione, osservazione che lei rifiuta: "Ero avvelenata!", e lui: "Non sembrava...". Luca dice di averla vista finta e dopo qualche altro scambio verbale se ne va piuttosto scuro in volto, mentre la ragazza si lamenta con la redazione: "Non ha capito niente di me! Lui crede di più agli occhi lucidi di Soleil". A Luca non è piaciuto che lei, dopo essersi dipinta come diversa dalle altre e piuttosto riservata, abbia postato i suoi stati d’animo su Instagram, alla mercé di tutti: Luca è andato a trovare Soleil a casa sua a Roma: il tronista suona al citofono e lei scende, poi dice di aver visto il suo sfogo e di avere dei dubbi sul suo conto, lei però gli ha scritto una cosa e gliela fa leggere, una lettera che si conclude più o meno con l’esortazione “non aver paura, vivimi, mi piaci!”; lui la abbraccia a lungo, la ragazza lo ringrazia della visita. ​