Il gesto delle corna per allungarsi la vita. Così Nadia Toffa è tornata, dopo una lunga assenza, con il sorriso e un pizzico di ironia, sulle sue pagine social, sbeffeggiando chi ha fatto girare sul Web la bufala della sua morte. "Twitter e Instagram funzionano anche nell'aldilà: è incredibile", ha scritto telegrafica la iena prima di lanciarsi su un più lungo post per Facebook rivolto a tutti i suoi fan. "Vi va di fare scudo con me tutti insieme? - si legge sul suo profilo - Contando fino a 3 e poi toccando ferro con le corna? Poi ditemi se l’avete fatto. Vi abbraccio forte e penso comunque che la vita me l’abbiano allungata".