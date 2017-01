"Twin Peaks" torna in televisione nel 2016: verranno trasmessi nove episodi inediti

"Cari amici di Twitter… sta per succedere di nuovo", così Mark Frost, uno degli ideatori della serie tv cult "Twin Peaks", ha scelto di dare l'annuncio ai fan. E' atteso per il 2016 il ritorno della serie televisiva con nove nuovi episodi dopo ben 25 anni di stop.

Cinguettii criptici - Più che annuncio, è stata quasi una conferma dei rumors dopo due misteriosi tweet inviati in contemporanea il 3 ottobre scorso da Mark Frost e David Lynch: "Cari Amici di Twitter: Quella gomma che vi piace sta per tornare di moda!". I due, finalmente usciti allo scoperto, hanno detto di essere già al lavoro sulla sceneggiatura.



Ma non aspettatevi un remake: si parlerà dei giorni nostri e di quel che è accaduto in questo quarto di secolo. L'attesa per la serie della ABC è grande e i fan di tutto il mondo hanno già iniziato il conto alla rovescia per il 2016.