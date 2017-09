"Tu si que vales", tutto pronto per la nuova edizione

Fervono i preparativi per la nuova stagione di " Tu si que vales ", che partirà sabato 30 settembre in prima serata su Canale 5. "TV Sorrisi e Canzoni" ha sbirciato nel dietro le quinte del programma , incontrando i giudici e seguendo il trucco e parrucco dei conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ritorna anche Mara Venier, nelle vesti di "capo popolo".

Giuria che vince non si cambia: confermati sulle poltrone Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Per non rovinare l'effetto sorpresa nessuno di loro incontra i concorrenti durante le prove e solo a caldo, terminata la performance, esprimono il proprio giudizio senza seguire nessun copione.