Si chiama Nicola Cavallaro il giovane cantante siciliano che con la sua voce roca e il fascino da vichingo da aprile incanta il pubblico d’oltralpe di " The Voice France ". Il 25enne adesso è arrivato in finale, per cercare di conquistare il titolo di "più bella voce di Francia". Nicola ha emozionato tutti con la sua interpretazione di "Caruso" di Lucio Dalla, esibendosi in un "Te voglio bene assaje" da standing ovation.

Tra i suoi cavalli di battaglia anche "Margherita" di Riccardo Cocciante, o Marguerite se si preferisce perché si è esibito cantando in italiano e in francese. Forse proprio per questa sua natura poliglotta, il pubblico lo ha premiato portandolo in finale.



Con le semifinali Nicola si è già portato a casa (insieme agli altri 7 semifinalisti) la tournèe di 11 tappe che "The Voice France" ha organizzato tra la Francia e il Belgio subito dopo la fine del programma. Sul palco del talent di TV1 (primo canale francese) il 25enne in queste settimane ha vissuto grandi emozioni. La più intensa proprio durante la serata delle semifinali, quando si è esibito accanto ad una esplosiva Katy Parry.