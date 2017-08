"Temptation Island", Valeria rifiuta il confronto con Alessio

Scricchiola sempre di più il rapporto tra Alessio e Valeria . Nella quarta puntata di " Temptation Island ", il reality in onda il lunedì su Canale 5, la ragazza decide di non concedere al compagno un confronto per chiarire lo stato della loro relazione, nella quale si inserisce con insistenza la single Carmen.

Torna la pace? Nemmeno per sogno: per Valeria, infatti, c'è un filmato, in cui vede Alessio mentre si diverte con Carmen. La 29enne non può crederci, ed esclama: "Sono arrivata anche io alla mia conclusione: uno così non lo voglio". Anche per il ragazzo c'è una 'sorpresa': in un video la sua compagna è felice e serena con il single Paolo, e alla vista di quelle immagini il 31enne cede definitivamente facendo 'mea culpa'.