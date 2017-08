Temptation Island: Francesca e Ruben, il falò del confronto

Titoli di coda per la coppia più chiacchierata di quest'edizione di Temptation Island, in onda ogni lunedì sera su Canale 5: Francesca e Ruben, usciti a pezzi dopo il falò che li ha messi a confronto. La ragazza, insoddisfatta e piena di critiche da sempre nel corso delle precedenti puntate nei confronti del suo, ormai, ex-fidanzato non è stata perdonata da Ruben, che l'ha subito stroncata: "Tra i due, quella sbagliata sei tu. Hai solo sparato a zero su di me, non sono più innamorato di te. Sono deluso, mi hai mancato di rispetto. Sei insicura e infelice, non ti va mai bene nessuno. Da qui ne esci sconfitta, ne trovo una migliore".