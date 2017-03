"Striscia", Edoardo Stoppa nel macello clandestino in provincia di Torino

Edoardo Stoppa, l'amico degli animali di Striscia la Notizia, è andato a Rivarossa in provincia di Torino per occuparsi, ancora una volta, di macellazione clandestina. Dopo aver provato a parlare con l'uomo che rifornisce molti clienti con carni del tutto illegali, i carabinieri hanno provveduto a mettere sotto sequestro penale tutta l'area e il responsabile è stato denunciato per maltrattamento di animali e macellazione abusiva.