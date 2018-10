"Street Food Battle", torna la sfida tra cuochi di strada condotta da Simone Rugiati e Ludovica Frasca

"Nel primo anno un po' più talent, ora con un linguaggio diverso", ha aggiunto Laura Casarotto, annunciando le novità del cooking show, che vedrà sfidarsi, durante le sei puntate, 15 food truck, ciascuno dei quali sarà messo alla prova con la particolarità dei piatti proposti, dal barbecue & grill al pane e pizza, dalla cucina latina a quella gourmet, per finire con quelle regionali.



Padroni di casa del programma, anche per questa stagione lo chef Simone Rugiati e l'ex velina Ludovica Frasca, che insieme hanno girato l'Italia per selezionare i truckers più originali e innovativi. Ad affiancarli in ogni puntata un personaggio del mondo dello spettacolo - da Paolo Ruffini a Cecilia Rodriguez, da Maurizio Battista ai The Show - e grandi chef, quali Alessandro Frassica, Marco Sacco ed Enrico Cerea.



Format prodotto da Drymedia, 'Street Food Battle" è frutto della collaborazione sinergica tra RTI, il team di Publitalia Branded Entertainment - divisione della Direzione Innovation e Mediacom MBA. "Il mondo dei food è infinito, la fantasia può arrivare ovunque" ha detto Fabrizio Ievolella, ad di Drymedia.



In palio il 'Coca-Cola Street Food Award 2018' (Coca Cola è tra i brand partner del progetto insieme a Bmw Motorrad e Eurofood) e un bellissimo truck vintage messo in palio da Elsagroup.