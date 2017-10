"Street Food Battle", su Italia 1 ci si sfida sul cibo di strada

Prende il via giovedì 12 ottobre, in seconda serata su Italia 1, " Street Food Battle ". Nel nuovo cooking show condotto dalla strana coppia composta da Ludovica Frasca , ex velina di "Striscia La Notizia", e dallo Chef Simone Rugiati , 16 food truck giunti da tutta Italia si sfideranno sul cibo di strada: i giudici che valuteranno i piatti dei concorrenti sono gli Chef Diego Rossi e Davide Scabin e il bread gourmet Davide Longoni .

Nell'hangar post-industriale milanese che ospita la gara si alterneranno grandi nomi della ristorazione italiana, ma, nel corso delle 6 puntate, interverranno anche alcuni volti noti del mondo Mediaset: Pierluigi Pardo (Tiki Taka), Corti & Onnis (Le Iene), I Pantellas e Scintilla (Colorado).



Dopo la prima puntata dedicata alla scelta dei migliori 8 food truck i partecipanti selezionati che accederanno alla gara si sfideranno in gustose prove culinarie, prima tra di loro e poi in "esterna" dove si esporranno al giudizio del pubblico che interverrà in ogni evento. Tra i 4 finalisti verrà nominato il vincitore assoluto della Battle che si aggiudicherà il "Coca-Cola Street Food Award" e un premio di 50.000 euro in gettoni d’oro, per essersi messo alla prova e aver dato il meglio di sé nella creazione delle specialità street.



"Street Food Battle" è un format crossmediale, che dalla televisione arriva al digital attraverso un’intensa veicolazione di contenuti extra sui siti Mediamond specializzati: Giallo Zafferano e Mediaset On Demand. I contenuti inediti verranno veicolati anche sui social di Mediaset e di Coca-Cola.