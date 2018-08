"Star Wars: Resistance", primo trailer della nuova serie animata

Disney Channel ha condiviso sui social il primo trailer della serie animata "Star Wars: Resistance" della Lucasfilm . Ambientata prima degli eventi di "Star Wars: Il risveglio della Forza", segue il giovane pilota Kazuda "Kaz" Xiono, reclutato dalla Resistenza per una missione top-secret che lo porterà a spiare il Primo Ordine. Il debutto è fissato per il 7 ottobre e sarà trasmessa su Disney Channel USA .

Mentre manca oltre un anno all'arrivo al cinema di "Star Wars: Episodio IX", la Disney non perde tempo: ha rinnovato la serie "The Clone Wars" per una settima stagione conclusiva (di dodici episodi) e sta rilasciato questa serie, prima in assoluto a essere ambientata nell’universo della nuova trilogia iniziata nel 2015 da J.J. Abrams.



La storia di "Star Wars: Resistance" racconta dell'aspirante pilota Kazuda Xiono, che viene incaricato da Poe Dameron di infiltrarsi nella comunità che popola la gigantesca astronave Colossus, per tenere d'occhio la minaccia del Primo Ordine. Lungo la serie dovrà affrontare pericolose gare aeree mantenendosi sempre sotto copertura, e stringerà amicizia con Yeager, vecchio amico di Poe, e con un droide chiamato Bucket.