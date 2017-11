Star Wars, in arrivo una nuova trilogia e una serie tv

La Disney, attraverso il suo Ceo, Bob Iger, ha annunciato che la saga di Star Wars avrà una quarta trilogia. Rian Johnson, regista dell’VIII episodio ("Gli ultimi Jedi"), nelle sale a dicembre, è stato chiamato a crearla e dirigerla. Sembra che non avrà come protagonisti quelli che abbiamo conosciuto fino ad ora ma nuovi personaggi, come una sorta di franchise, quindi. Iger ha anche parlato di un piano per una serie tv live-action ispirata alla saga.