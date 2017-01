31 luglio 2015 "Squadra Antimafia 7", le prime immagini dal backstage Ecco un assaggio di quello che accadrà nella prossima stagione, in onda a settembre su Canale 5

La settima stagione di "Squadra Antimafia", in onda da settembre su Canale 5, si aprirà con la ricerca del vicequestore Domenico Calcaterra (Marco Bocci), tenuto legato e sanguinante in un luogo misterioso. Sulle sue tracce si mobilitano tutti gli altri personaggi, tra cui le due new entry: il vicequestore Davide Tempofosco (Giovanni Scifoni) e l'esperta di informatica Anna Cantalupo (Daniela Marra). Mediaset ha diffuso il primo backstage.

"L'abbiamo lasciato che era stato rapito e lo ritroviamo nelle mani dei sequestratori - anticipa Bocci - Questa è una stagione di estremo cambiamento per lui, fin dalla prima puntata rischierà la vita".



A sostituirlo viene chiamato un nuovo vicequestore Davide Tempofosco (Giovanni Scifoni), che "cerca di risolvere la situazione drammatica con un approccio diverso. E' un gran ragionatore, ha la capacità di ricordare tutto, ma si troverà a scontrarsi con la squadra". Tempofosco non sarà l'unica new entry della stagione. Insieme a lui arriva anche Anna Cantalupo (Daniela Marra), una giovane hacker che "faceva parte della Guardia di Fiananza, ora è in congedo. Va in aiuto della squadra in quanto esperta di informatica e crimini finanziari".