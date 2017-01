"Selfie-Le cose cambiano", Simona Ventura presenta la "grande famiglia" sui social

Simona Ventura presenta la "grande famiglia" di "Selfie-Le cose cambiano" e posta la prima foto ufficiale sui social. Ad affiancarla, nel programma che andrà in onda in prima serata su Canale 5 dal 21 novembre, ci saranno tre coppie di Mentori: Katia Ricciarelli-Simone Rugiati, Alessandra Celentano-Ivan Zaytsev e Stefano De Martino-Mariano Di Vaio. In giuria Aldo Montano, Tina Cipollari, Paola Caruso, Daniela Del Secco d'Aragona e Yuri Gordon.