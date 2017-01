"Quarto grado - I documenti", due puntate speciali: si parte con i casi Noventa e Vannini

Dopo la puntata che ha aggiornato gli spettatori sulla strage di Nizza ed il tentato colpo di Stato in Turchia, venerdì 29 luglio 2016, in prima serata su Retequattro, va in onda il primo dei due appuntamenti con "Quarto Grado - I documenti". Al centro delle puntate, condotte come sempre da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, alcuni dei principali casi di cronaca degli ultimi mesi.