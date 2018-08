Prende il via il 2 settembre su Canale 5, alle 23.30, " Pressing ", il programma di approfondimento sportivo condotto da Pierluigi Pardo . In questa edizione rinnovata, al fianco di Pardo ci sarà un'inedita coppia tutta al femminile, composta da Giorgia Rossi ed Elena Tambini . La prima è stata l'apprezzatissima conduttrice del programma "Mondiali Mediaset Live", la seconda, ex arbitro e volto di Tgcom24, si occuperà della moviola.

Una coppia inedita che ha già avuto modo di presentarsi e prendere confidenza con il pubblico con le due puntate di "Aspettando Pressing", andate in onda per le prime due giornate di campionato. In quell'occasione hanno postato su Instagram una foto insieme, facendo subito incetta di like.



Giorgia Rossi, 31enne, è stata la presentatrice di punta di Mediaset in occasione dei recenti Mondiali russi, ma ha alle spalle un'esperienza di anni maturata tra programmi come "Tiki Taka", "Domenica Premium", "Champions League". La Tambini invece, 29enne, è un ex arbitro di calcio ed è uno dei volti più amati di Tgcom24. Per un certo periodo ha anche lavorato a "Quarto grado" al fianco di Gianluigi Nuzzi. Nel periodo dei Mondiali ha esordito come commentatrice degli episodi da moviola nella trasmissione "Balalaika".