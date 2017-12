"Pappa e Ciccia", Johnny Galecki tornerà nel revival della sitcom

"Abbiamo ritrovato il nostro Johnny Galecki in questo episodio di Roseanne, che gioia lavorare con un attore così profondamente empatico". Con questo messaggio su Twitter (poi cancellato), Roseanne Barr ha confermato che la star di "The Big Bang Theory" riprenderà il ruolo di David Healy nel revival della sitcom "Pappa e ciccia" , che è attualmente in lavorazione. La presenza dell'attore è stata sempre in forse, visti i suoi impegni legati alla serie della Cbs.

Sui social Roseanne Barr, che tornerà a vestire i panni della protagonista Annarosa nella sitcom cult, aveva anche aggiunto: "È stato molto emozionante per ciascuno di noi. Questa stagione di Roseanne non è altro che un sogno diventato realtà per una vecchia signora della commedia che ha combattuto duramente per onorare la gente della classe operaia in America. I ragazzi che interpretano i miei nipoti nello show sono attori fantastici e sono innamorata di tutti e tre. Sono tutti delle star!".



Conosciuto come Leonard Hofstadter, coinquilino di Sheldon Cooper in "The Big Bang Theory", Johnny Galecki aveva conquistato la popolarità grazie al personaggio interpretato dal 1992 al 1997 in "Pappa e ciccia".